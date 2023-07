Kurz vor den Sommerferien drohen in Sachsen übervolle Züge auf mehreren regionalen Bahnstrecken. Die Verkehrsunternehmen Mitteldeutsche Regiobahn und Länderbahn haben vor einer starken Auslastung am Dienstag gewarnt. Davon betroffen seien beispielsweise die Strecke Zwickau – Dresden und alle Trilex-Linien. Grund ist das europäische Jugendfest in Dresden mit bis zu 20.000 Besuchern und Auftritten von Bands und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstagnachmittag.