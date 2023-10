Fahrgäste der S-Bahn in Leipzig müssen sich in den kommenden Wochen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. (Symbolbild)

Fahrgäste der S-Bahn in Leipzig müssen sich in den kommenden Wochen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Der S-Bahn-Verkehr in der Region Leipzig wird von Mitte Oktober bis Mitte Dezember wegen Personalmangels ausgedünnt. Betroffen seien mehrere Linien, teilte DB Regio Südost am Mittwoch mit. Derzeit stünden wegen eines hohen Krankenstandes nicht genügend einsatzfähige Lokführer und Lokführerinnen zur Verfügung. Zudem spüre auch die Bahn den allgemeinen Arbeitskräftemangel. Der verbleibende Verkehr solle durch die Fahrplananpassungen stabilisiert werden.

Die Linien S1 und S6 werden ab dem 15. Oktober zusammengelegt. Dadurch entfallen Fahrten. Auf der Linie S2 werden an Sonn- und Feiertagen einzelne Fahrten zwischen Leipzig und Delitzsch gestrichen. Zudem fahren auf der Linie S10 zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Miltitzer Allee ab dem 16. Oktober keine Züge mehr.



Zugleich soll es auf der S3 zwischen Leipzig und Halle in der Hauptverkehrszeit zusätzliche Fahrten geben. Die Bahn bat alle Fahrgäste, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Man versuche, mit einer "Einstellungs- und Ausbildungsoffensive" wieder für ausreichend Personal zu sorgen. Allein für die S-Bahn Mitteldeutschland würden in diesem mehr als 80 Menschen neu als Lokführer oder Kundenbetreuer ausgebildet.