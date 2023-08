Gastbeitrag: Wie Leipzig die Großstadt der Zukunft werden kann

Wenn man wissen will, welche Herausforderungen und Probleme Ostdeutschlands boomendste Großstadt hat, dann kann man darauf schauen, für welche Themen die Stadt Leipzig eigens "Koordinatoren" eingesetzt hat. Es gibt einen Radverkehrsbeauftragten, einen Fußwegkoordinator, einen Fachbeauftragten fürs Nachtleben, einen Koordinator für Insekten und einen für Toiletten – und nach dem Wunsch des Oberbürgermeisters der Stadt demnächst auch einen Wohnbaukoordinator. Damit ist zwar noch nicht alles, was das moderne Management einer wachsenden Großstadt heute ausmacht, abgedeckt, aber die groben Felder sind abgesteckt: Verkehr, Wohnen, kulturelle Vielfalt, Natur- und Klimaschutz.

Das Tempo, mit dem sich in den vergangenen Monaten das Zusammenleben in den gemeinsamen Lebensräumen verändert hat, ist immens. Nicht jeder kommt da mehr mit. Und so werden in den Städten das Kennzeichnen eines neuen Radwegs oder in ländlichen Regionen die Pläne für Solarparks oder Gewerbeansiedlungen schonmal zur gesellschaftlichen Grundsatzdebatte – zu einer sehr emotionalen wohlgemerkt.

Die Herausforderungen in Mitteldeutschland sind durchaus unterschiedlich. Beispiel Sachsen: Der Freistaat schrumpft in den kommenden Jahren demografisch. Während die kleineren Kommunen um den Erhalt der Einwohner, Infrastruktur und Anbindung kämpfen müssen, hat das Ballungszentrum Leipzig und Umland ganz andere Probleme. Bis zu 677.000 Menschen sollen bis 2040 in der Sachsenmetropole leben. Doch wo sollen die alle wohnen? Und wie sieht dieses Zusammenleben in einer immer vollgestopfteren Großstadt aus?

Die multiplen Krisen der vergangenen (und auch der kommenden) Jahre zwingen den Städten eine nachhaltige Transformation auf, die es in der Verdichtung seit den Folgejahren der Friedlichen Revolution nicht mehr gegeben hat. Ein guter Zeitpunkt, sich endlich konsequent und radikal ranzumachen an die Städte und ihre Zukunftsentwicklung.

Es muss einiges neu verhandelt werden: Jetzt muss entschieden werden, wie sich der knappe Raum in den wachsenden Ballungszentren fair verteilt. Und wie bewegen wir uns in diesem Raum fort und verdammen dabei nicht ein Verkehrsmittel für das andere? Jetzt gilt es, beim Blick auf die Zentren auch den ländlichen Raum nicht zu vergessen, ihn besser anzubinden und als Chance zu begreifen (dort gibt es ja noch Wohnraum).

Städte umgestalten: Für Begegnungen, Energie und mehr Grün

Wie gestalten wir die Städte lebenswert mit Plätzen, Orten und Räumen, an denen die Menschen wieder mehr zusammenkommen können? Schnell muss nun der Bau neuer Wohnungen wieder in Gang kommen, auch wenn es sich doch für die Bauträger derzeit schlicht nicht mehr lohnt in Regionen mit wenig Kaufkraft wie der in Mitteldeutschland. Und wie bleibt das Wohnen bezahlbar?

Die Energiekrise hat auch deutlich gemacht, dass es einen Plan geben muss, wie in Zukunft in den Regionen geheizt wird. Woher kommt die Energie – und müssen bald alle Städte nochmal aufgebuddelt werden? Dabei könnte auch gleich etwas Beton verschwinden bei all den versiegelten Flächen der Stadt, denn klar ist auch: Es braucht mehr Grün in der Stadt, damit die Erhitzung durch die Klimakrise etwas abgeschwächt wird.

Eines ist in diesen neuen Transformationsjahren besonders wichtig: Wie bleiben wir bei all der Veränderung offen für die Ideen, die Argumente und die Sorgen der anderen?