Familiär geht es zu in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Wermsdorf. In den Tag werde gemeinsam gestartet, erzählt Fachkrankenschwester Kathrin Leissner. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet sie in dem Beruf. "Unsere Kinder und Jugendlichen kommen morgens zunächst auf die Station. Dann machen wir erstmal eine gemeinsame Morgenrunde." Dort berichte jeder über den Vortag und wie es ihm oder ihr heute gehe, sagt die Krankenschwester.