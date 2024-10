Sächsischer Bibliothekspreis 2024 geht nach Wurzen

"Wenn wir an einem Tag geschlossen haben, dann können an einem guten Tag schon 80 bis 100 Leute vor verschlossener Türe stehen", erzählt Kleis. "Es ist ein sehr privates Gefühl, man kennt die Familien, man mag sich. Da kommt auf direktem Wege sehr viel zurück, was positiv ist."

Bibliotheksleiterin Sophie Kleis und ihr Team verleihen nicht nur Bücher an die Wurzener, sondern wollen die Menschen zusammenbringen. Auch dafür wurde ihnen der Sächsische Bibliothekspreis zugesprochen, den sie am 30. Oktober vom Bibliotheksverband und dem Kulturministerium verliehen bekommen.

In der Jugendbibliothek laden deswegen neben der Literatur gemütliche Sofas und moderne Schreibtische zum Verweilen ein. Schreibworkshops mit einem Medienpädagogen, offene Kindererzählstunden und Theateraufführungen stehen hier auf dem Programm. Bald will das Bibliotheksteam Workshops zum 3D-Drucken und für Robotik anbieten.

Sophie Kleis will so die Bibliothek der Zukunft etablieren: "Viele haben dieses verstaubte alte Image, in der Bibliothek muss ich leise sein, das macht keinen Spaß. Wir möchten ein Ort sein, an dem die Nutzer und Nutzerinnen sich wohlfühlen, wo sie gerne hinkommen, wo man seine Ruhe haben kann, wo man vielleicht aber auch einfach mal zocken kann, im Internet surfen oder in einer Zeitschrift blättern – einfach das machen kann, was einem gerade gut tut."