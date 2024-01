Am Mittwochabend hat es in Leipzig einen Angriff auf einen Fotografen und seinen Begleiter gegeben. Nach Informationen von MDR Investigativ sollen die Beiden von drei Männern zusammengeschlagen worden sein. Der Fotograf (22) und sein Begleiter (20) waren laut eigenen Angaben zuvor auf der Pro-Palästina-Demo auf dem Marktplatz in Leipzig, um dort Bild- und Videoaufnahmen für "Sachsen Fernsehen" zu machen. Sie berichten, dass einer der Angreifer zuvor als Ordner bei der Demo von "Handala Leipzig" beteiligt gewesen sei. Dieser habe den Fotografen immer wieder am Filmen hindern wollen, etwa indem er seine Hand vor die Linse gehalten hätte.