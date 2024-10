In der letzten verbliebenen Schwulenbar in der Leipziger Innenstadt treffen sie sich: Uta und der Ich-Erzähler. Die Treffen sind die letzte Station einer faszinierenden Biografie. Anfang der 70er-Jahre wird Uta, die als Verkäuferin in einem Möbelgeschäft arbeitet, von der Stasi als inoffizielle Mitarbeiterin angeworben. Die Tätigkeit als "IM Anna" verspricht ein aufregenderes Leben als die triste Dorfexistenz als alleinerziehende Mutter in der Nähe von Zwickau am Rand des Erzgebirges. Und so wird Uta zu den Messen nach Leipzig geschickt, um Männer aufzugabeln und Bericht über sie zu erstatten. Sexarbeit und Spionage gehen Hand in Hand.