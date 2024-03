Bildrechte: Leven Wortmann

Stimmungsbild Wer sind die Menschen hinter dem Protest gegen eine AfD-Veranstaltung in Leipzig?

Hauptinhalt

27. März 2024, 12:15 Uhr

Am Leipziger Naschmarkt protestierten rund 150 Menschen gegen eine AfD-Veranstaltung in der Alten Börse. Zur Demo aufgerufen hatte das Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte". Der Protest verlief nach Reporterangaben friedlich und ohne Zwischenfälle. Einige Teilnehmende schilderten MDR SACHSEN, dass sie Angst vor dem Erstarken der AfD hätten.