In Leipzig haben Vertreter diverser zivilgesellschaftlicher Organisationen und Parteien das Bündnis "Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte" gegründet, um vor der Landtagswahl in Sachsen gegen Rechtsextremismus zu mobilisieren. An dem Bündnis beteiligen sich laut der Internetseite des Bündnisses rund 80 Vereine, Parteien Gewerkschaften, Kirchengemeinden und Initiativen, aber auch Personen wie Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und Opernintendant Tobias Wolff.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Von den Leipziger Parteien sind dem Bündis beigetreten die SPD, die Grünen, Die Linke sowie die FDP. Unter den Erstunterzeichnern sind aber auch unterschiedliche zivilgesellschaftliche Organisationen, vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club Leipzig bis zur "Kulturfabrik" Werk 2.

Ziel des Bündnisses ist laut dessen Internetpräsenz, "dass keine extrem rechte Partei die stärkste Kraft in Sachsen wird". In Umfragen lag zuletzt die vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestufte AfD in Sachsen vorne.

Bündnis will zu Großdemo vor Landtagswahl mobilisieren

Das Bündnis wolle ein starkes Zeichen gegen Rassismus und rechte Extremisten setzen, heißt es. Dazu sollen laut einer Präsentation auf der Internetseite am 25. August. "zehntausende Menschen zur Teilnahme an der Großdemonstration" vor der Landtagswahl mobilisiert werden. In Sachsen findet am 1. September die Landtagswahl statt. Außerdem soll auch am 8. Juni zu einer Großdemo mobilisiert werden, einen Tag vor der sächsischen Kommunalwahl und der Europawahl.