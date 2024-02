Norbert Lammert hat am Mittwochabend die Rede beim 30. Politischen Aschermittwoch der sächsischen CDU vor rund 450 Gästen in der Bautzener Stadthalle gehalten. Dabei schlug er eher ruhige, ernste Töne an. Der politische Aschermittwoch sei bekanntermaßen "der mal mehr, mal weniger geglückte Versuch der Verlängerung der Karnevalstage mit politischen Mitteln: möglichst laut, möglichst lustig, gerne auch etwas krachledern, gegebenenfalls konfrontativ oder provokativ", sagte er.

All das könne und wolle er nicht in Aussicht stellen. Was dann folgte, war eine ernste Analyse der Herausforderungen unserer Zeit. Auf direkte Angriffe auf die anderen Parteien verzichtete Lammert. "Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der mehrere alte und neue Krisen und Kriege gleichzeitig stattfinden", sagte der ehemalige Bundestagspräsident. Als Beispiele nannte er unter anderem den Klimawandel sowie den Krieg in der Ukraine. In Anbetracht dieser Probleme sei es verständlich, dass "ganz viele Menschen sich konfrontiert mit dieser geballten Ladung an Herausforderungen verunsichert fühlen", sagte er.