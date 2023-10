Lemke stammt selbst aus der Lausitz, wurde in Spremberg geboren und wuchs in Hoyerswerda auf. Sorbische Gebräuche und Namen waren eigentlich überall, doch das war ihr kaum bewusst. "Lauf nicht rum wie 'ne Wend'sche Hanka" lautet ein Spruch, an den sie sich von damals erinnert.

"Ich hab sozusagen meine ganze Kindheit und Jugend nie etwas Positives über Sorben gehört. Und irgendwann stellt man dann fest, dass die eigene Familie sorbische Wurzeln hat. Da fängt man an, genau hinzugucken: Wo kommt man eigentlich her? Was sind das für Wurzeln? Und was ist da passiert?"