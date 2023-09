Rund 1.500 Einwendungen von Bürgern und Kommunen sind gegen den geplanten Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle bei der Landesdirektion Sachsen eingegangen. Die Einspruchsfrist war am 4. September abgelaufen. Die Zahl sei noch vorläufig, da sich die Menschen auch in ihren Kommunen melden konnten und von dort noch nicht alle Unterlagen eingetroffen seien, teilte die Landesdirektion am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit.



Alle Einwendungen würden nun gesichtet und bewertet. Gegebenenfalls müssten dann weitere Stellungnahmen des Flughafens eingeholt werden. Wann mit einer Entscheidung über die Ausbaupläne zu rechnen sei, könne noch nicht gesagt werden, so die Landesdirektion.