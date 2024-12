Bildrechte: ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF/EIKON Media/epo Film/Ricardo Gstrein

Weihnachtsfilm in der ARD "Bach – Ein Weihnachtswunder" feiert TV-Premiere

18. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Ein neuer Film des MDR zeigt, wie Johann Sebastian Bach in den Tagen vor Heiligabend 1734 in Leipzig sein berühmtes Weihnachtsoratorium komponiert hat. Die Rolle des Kantors und Komponisten übernimmt Schauspieler Devid Striesow, die Filmmusik stammt vom Leipziger Thomanerchor. Kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, feiert der Spielfilm Premiere im Ersten, außerdem ist er in der ARD Mediathek zu sehen.