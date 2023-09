275 Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat Leipzig ein gutes Zwischenzeugnis für seine bisherigen Vorbereitungen erhalten: "Gott sei Dank haben wir beim Zwischenstand kein Rot, sondern ganz viel Grün. Wir haben mit der Stadt wahnsinnig viele Dinge erledigt. Es gibt an der ein oder anderen Stelle gelbe, aber schon ins grün gehende Felder", so Ulrich Wolter von Bundesligist RB Leipzig nach einem dreitägigen Arbeitsbesuch des Organisationskomitees in der Messestadt.

Der öffentliche Verkauf startet am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Dann müssen sich alle, die ein Ticket kaufen möchten, auf "euro2024.com" registrieren und bewerben. Nicht mehr als vier Karten sind pro Person erlaubt. Der Pferdefuß: Da es da noch keine Gruppenauslosung gab, stehen zwar die Spiele, aber noch nicht die beiden Kontrahenten fest. Diese sind erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg fix. Dennoch rät die UEFA zur Teilnahme an der ersten Verkaufsphase, die bis zum 26. Oktober geht. Dann habe man die "besten Chancen" auf Live-Spiele, so die UEFA in einer Mitteilung am Dienstag. 1,2 Millionen Tickets werden in dieser Verkaufsphase verteilt. Die günstigsten Tickets kosten 30 Euro.