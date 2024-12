Der Leipziger Schriftsteller Henner Kotte ist tot. Wie sein engster Freundeskreis bestätigte, starb er am Freitag im Alter von 61 Jahren. Er machte sich einen Namen als Autor von Kriminalgeschichten, die in Leipzig oder Dresden spielten und veröffentliche zahlreiche Sachbücher zur Regionalgeschichte. Außerdem war er als Stadtführer tätig, auf seinen Touren führte er auch an die Tatorte historischer Kriminalfälle, die er teils selbst in den Archiven recherchierte.

Henner Kotte wurde am 17. August 1963 in Wolgast geboren, er wuchs in Dresden auf und lebte seit 1984 in Leipzig. Der studierte Germanist gewann 1997 mit der Kurzgeschichte "Taxi" den MDR-Literaturpreis. Damit begann seine Karriere als Autor. 2001 startete Kotte in der Leipziger Moritzbastei eine eigene kriminalliterarische Talkshow: die "Schwarze Serie". Er war außerdem als Moderator und Theaterkritiker tätig.