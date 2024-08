Die Qualität der Arbeit Friedes liege "in der inhärenten Desorientierung" der Bilder, durch die diese sich in verschiedene Richtungen entwickeln könnten. Ihre Zeichnungen könnten von allen Seiten gelesen werden. "Ihre Arbeit suggeriert eine verborgene Erzählung, ohne wörtlich zu sein oder einer Geschichte zu folgen", so die Jury.

Die Künstlerin Fedele Maura Friede wurde 1997 in Holzminden (Niedersachsen) geboren und wuchs in Höxter und Karlsruhe auf. Von 2016 bis 2024 studierte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, absolvierte in dieser Zeit auch einen Erasmus-Aufenthalt an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Neben ihrem Malereistudium studierte sie seit 2020 Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig.