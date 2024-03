Das Leipziger Festival "Kids Jazz L.E." findet am kommenden Wochenende zum letzten Mal statt. Grund für das Aus ist die finanzielle Lage des gleichnamigen Vereins, wie Mitglied Anne Brockelt im Gespräch bei MDR KULTUR erklärte. Die Stadt Leipzig habe einen im Herbst 2023 eingereichten Förderantrag des Kinderjazzfestivals abgelehnt, sagte sie zur Begründung: "Dieses Jahr hätten wir die 5.000 Euro, die wir sonst von der Stadt beantragt und bekommen haben, gebraucht, um das Festival so abzuschließen, dass wir nächstes Jahr wieder damit starten können."

Trotz Spenden und einer Förderung durch das Land Sachsen sei das Kids-Jazzfestival auf die Unterstützung der Stadt Leipzig angewiesen, erklärte Anne Brockelt: "Ohne diese 5.000 Euro ist es einfach nicht mehr möglich, noch ein neues Festival auf die Beine zu stellen." Das Fördergeld war eingeplant, um die Miete für den Festsaal des Neuen Rathauses zu bezahlen, in dem das Festival stattfindet. So wären "sogar 3.500 Euro wieder zurück an die Stadt Leipzig geflossen", erklärten die Veranstalter in einer Pressemitteilung.