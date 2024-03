Akira Toriyama besuchte Leipziger Buchmesse

Mit Toriyamas "Dragon Ball" sei der Manga- und Anime-Hype Ende der 1990er-Jahren von Japan auch nach Deutschland geschwappt, so Scheinhuber. Dazu beigetragen habe auch der Besuch des Comic-Künstlers in Leipzig. Im Jahr 2004 trat Akira Toriyama als erster internationaler Manga-Star überhaupt bei der Leipziger Buchmesse auf. "Das für alle Beteiligten ein Riesenthema, das ein japanischer Ehrengast zu uns kommt", sagt die MMC-Projektmanagerin.

Toriyamas Buchmessen-Besuch hatte weitreichende Folgen: Deutschland sei bei japanischen Verlagen mehr in den Fokus gerückt und in den folgenden Jahren wurden immer mehr Ehrengäste aus Japan nach Leipzig geschickt. Auch auf die Entstehung der Manga-Comic-Con vor zehn Jahren hatte der Auftritt des Comic-Künstlers Einfluss. "Ich will es gar nicht sagen, dass es die MCC ohne diesen Besuch nicht geben würde. Aber die Entwicklung des Bereichs auf der Buchmesse hat es natürlich befeuert", betont Sassette Scheinhuber.

Manga-Serie "Dragon Ball" ist weltweit erfolgreich

Akira Toriyamas "Dragon Ball" gehört zu den meistverkauften Manga-Serien und erreichte weltweit Popularität. Sie wurde vielfach für das Fernsehen, Kino und Videospiele adaptiert. Weitere bekannte Mangas des Künstlers sind "Dr. Slump" und "Sandland".

Bei seiner Arbeit hatte sich der Zeichner durch Action-Filme inspirieren lassen. Wie er 2004 bei seinem Besuch in Leipzig mitteilte, habe er in Hoch-Zeiten auch schon mal 23 Stunden am Tag gearbeitet. Er zeichne nach Laune und sei eigentlich ein "sehr, sehr fauler Mensch", bekannte er. Am liebsten zeichne er allein und für Kinder.