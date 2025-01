Operettenworkshop 2025 So lernen junge Dirigenten in Leipzig die Operette kennen

07. Januar 2025, 03:00 Uhr

Das neue Jahr an der Musikalischen Komödie in Leipzig beginnt: Ab Dienstag findet auf der Theaterbühne der traditionelle Operettenworkshop statt. Dabei lernen drei junge Dirigenten die Feinheiten und Tücken der Operette kennen. Im Studium kommt die Gattung nur selten vor, obwohl sie fester Bestandteil in den Spielplänen der meisten Theater sind. Im Rahmen des Förderprogramms "Forum Dirigieren" des Deutschen Musikrats soll diese Lücke geschlossen werden.