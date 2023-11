Bei der Fortsetzung des Prozesses am Montag kritisierte der Verteidiger von Ralf, Uwe und Andreas N. die Vorgehensweise bei den Durchsuchungen durch Zoll und Polizei. Demnach seien die Durchsuchungsbescheide fehlerhaft und die Umstände menschenunwürdig gewesen. So sei der Angeklagte Uwe N., einer der beiden Söhne, nackt in seiner Wohnung festgenommen worden, so die Kritik.