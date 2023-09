77 Fußballfelder Riesige Photovoltaikanlage bei Leipzig am Netz

Das Bergbauunternehmen Mibrag hat auf einem alten Tagebaugelände südlich von Leipzig eine riesige Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens stehen in Sichtweite des Kraftwerks Lippendorf mehr als 66.000 Solarmodule auf einer 55 Hektar großen Fläche. Das entspricht etwa 77 Fußballfeldern.

Investiert wurden in die neue Photovoltaikanlage der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft Mibrag zufolge 25 Millionen Euro. Ein Jahr hat der Aufbau der Anlage gedauert und im nächsten Jahr soll einen weitere folgen. "Die Nutzung von erneuerbaren Energie ist die Basis für unsere Unternehmenstransition in die Zukunft", sagte Mibrag-Geschäftsführer Armin Eichholz bei der Einweihung der Solarstromanlage in Bezug auf den Braunkohleausstieg.