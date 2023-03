Das Landgericht Leipzig hat den früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Foht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt . Das Gericht sprach den ehemaligen Fernsehmanager am Freitag wegen 13-fachen Betrugs und Bestechlichkeit schuldig. Foht hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt, das Grundlage einer Verständigung vor Gericht war.

Am Vormittag hielten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrer Einlassung eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Die Verteidigung sprach sich wegen der langen Verfahrensdauer für ein Jahr aus. Die Verhandlung musste in den vergangenen Wochen wegen der Erkrankung eines Schöffen und des Angeklagten zweimal verschoben werden.