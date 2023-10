Nein, das ist leider nicht möglich. Das Team des Ex-Leipzigers Julian Nagelsmann, der am 22. September neuer Bundestrainer wurde, hat als Gastgeber bereits seine Spielorte in der Vorrunde bekommen: Das sind München beim Eröffnungsspiel am 14. Juni, dazu Stuttgart am 19. Juni und Frankfurt am Main am 23.Mai. Als Teilnehmer der Gruppe A würde es bei einem Weiterkommen im Achtelfinale dann in Dortmund oder Berlin weitergehen. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann wird bei der EM nicht in Leipzig coachen. Bildrechte: dpa

Weil keine Stehplätze erlaubt sind, können anstatt 47.000 wie in der Bundesliga nur 42.000 Zuschauer ins Leipziger Stadion. Für Sponsoren, Medien und die UEFA-Familie sind 20 Prozent reserviert. 80 Prozent gehen in den freien Verkauf. 33.600 Karten sind das. Bis zu je 11.000 Plätze sind für die Anhänger beider Mannschaften reserviert. Spielen fanstarke Nationen in der Pleißestadt, dann gäbe es nur noch 11.600 Tickets für die anderen Interessierten. Mitglieder von mitteldeutschen Fußballvereinen könnten Ihr Glück über die Karten für die UEFA-Familie versuchen. Diese Karten sind insbesondere für die regionalen Fußballklubs. Oder man hat gute Kontakte zu einem der UEFA-Sponsoren. Die Leipziger Red-Bull-Arena: 42.000 Fans sind bei der EM 2024 erlaubt. Bildrechte: dpa

Was rät die UEFA?

Die UEFA rät zur Teilnahme an der ersten Verkaufsphase, die bis zum 26. Oktober geht. Dann habe man die "besten Chancen" auf Live-Spiele, so die UEFA. 1,2 Millionen der 2,7 Millionen Tickets werden in dieser Verkaufsphase verteilt. Eine weitere Million Karten wird über die teilnehmenden Nationalverbände ab Dezember verlost, eine halbe Million Karten ist unter anderem für Sponsoren und die "UEFA Family" vorgesehen. EM-Titelverteidiger ist Italien, das im Finale 2021 Gastgeber England bezwang. Bildrechte: imago images/Insidefoto

Los geht es mit Plätzen im Unterrang hinter den Toren für 30 Euro. Diese 380.000 "Fan First"-Karten sind aber vor allem für die Anhänger der beteiligten Nationalteams reserviert. Die Mehrzahl der Karten in der Vorrunde sind in den weiteren Kategorien erhältlich und kosten 60, 150 oder 200 Euro. In den K.o.-Runden wird es teurer. Für das Achtelfinale in Leipzig müssen 50, 85, 175 oder 250 Euro bezahlt werden. Nach Sportschau-Informationen kostet ein EM-Ticket im Schnitt 110 Euro. UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin (re.) und Leipzigs Sport-Bürgermeister Heiko Rosenthal mit dem Leipziger EM-Logo. Es zeigt das Völkerschlachtdenkmal. (Archivbild) Bildrechte: Imago/Thomas Boecker/DFB

Wann beginnt die zweite Verkaufsphase?

Am 4. Dezember 2023, nach der Gruppenauslosung in Hamburg. Dann stehen 21 der 24 Teams fest. Eine Million der 2,7 Millionen Tickets werden danach an die Fans der qualifizierten Länder vergeben.

Wird es Papiertickets geben?