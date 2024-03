Die Stadt Leipzig will für die Ukraine-Hilfe weitere 2,5 Millionen Euro bereitstellen. Wie die Stadtverwaltung bekannt gab, soll mehr als die Hälfte davon in humanitäre Hilfe fließen. Die Stadt will vor allem Hilfsgüter organisieren und bei der Aufrechterhaltung der Strom- und Wasserversorgung in der Ukraine helfen. Daneben liege ein Schwerpunkt auf der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Ebenso sollen mit dem Sonderbudget Vereine unterstützt werden, die auch Geflüchteten aus anderen Krisen- und Konfliktregionen helfen. Über das Sonderbudget will der Stadtrat in dieser Woche abstimmen.