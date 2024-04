Ab Mai wird der Zoo Leipzig erstmals in Sachsen Feldhamster auswildern. Insgesamt 70 Tiere aus dem Raum Delitzsch sollen in ein etwa 30 Hektar großes Areal in Nordsachsen gebracht werden und der Ausgangspunkt für eine neue sächsische Feldhamsterpopulation werden, erklärte Zoo-Direktor Jörg Junhold.