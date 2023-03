Der sächsische AfD-Landeschef Jörg Urban läuft sich für eine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2024 warm. Als Vorsitzender von Partei und Landtagsfraktion in Sachsen sei es naheliegend, dass er als Spitzenkandidat ins Rennen gehe, sagte der 58-Jährige am Rande des Landesparteitages am Samstag in Glauchau.