Die Stadt Leipzig hat ein umfassendes Konzept zum Ausbau öffentlicher Sanitäranlagen auf den Weg gebracht. Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal stellte das Ergebnis am Donnerstag vor und kündigte an, den Plan dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen. "Um angemessen und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, benötigt es einen Zugang zu öffentlichen Sanitäranlagen", betonte Rosenthal. Hoher Bedarf bestehe sowohl bei den Leipzigern als auch bei den Besucherinnen und Besuchern der Stadt. Insofern sei dies erst der "Startschuss".