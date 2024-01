Landtagswahl in Sachsen Kretschmer auf der Suche nach einer Koalitionsmehrheit

Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer mahnt die Parteien an, sich im Wahlkampf zumindest soweit zu mäßigen, "dass der Demokratie kein Schaden zugefügt wird". Es sei eine offensichtliche Tendenz erkennbar, "dass das Vertrauen der Bevölkerung nicht nur in die Regierungspolitik nachlässt, sondern das mancher auch die Demokratie, so wie sie funktioniert, in Frage stellt". Das dürfe keinesfalls so weitergehen.