Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

Meißen "Freie Sachsen": Demo gegen Geflüchteten-Unterkunft im Seniorenheim

16. November 2023, 17:44 Uhr

Mehr als 80 Menschen haben am Mittwochabend in Meißen gegen eine geplante Unterkunft für minderjährige, unbegleitete Geflüchtete demonstriert. Dazu aufgerufen hatten im Vorfeld die rechtsextremen "Freien Sachsen". Die Unterkunft befindet sich auf dem Gelände eines Altenpflegeheims der Diakonie, wo demnächst acht Jugendliche in einem aktuell leerstehenden Gebäude unterkommen sollen. Mit verschiedenen Info-Veranstaltungen will die Diakonie im Vorfeld für Transparenz sorgen.