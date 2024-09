AfD-Bundestagsabgeordneter spricht von Kandidatentourismus

Immerhin hat Sascha Schlösser sein Landtagsmandat in Erfurt errungen, also dort, wo er lebt. Für die vier weiteren Erfurter Stadträte, die ins Parlament einziehen, gilt das nicht. Die JA-Funktionärin Vivien Rottstedt ist in Schmalkalden-Meiningen angetreten. Der Erfurter Stadtrat und langjährige Landtagsabgeordnete Ringo Mühlmann hat im Saale-Orla-Kreis gewonnen. Der mächtige Co-Landessprecher Stefan Möller kandidierte erfolgreich im Unstrut-Hainich-Kreis. Auch der langjährige Abgeordnete Torben Braga (Jena) hat das Direktkandidat in einem Wahlkreis gewonnen, in dem er nicht lebt. Björn Höcke hingegen scheiterte, obwohl er seinen Wahlkreis im Eichsfeld verließ und in Greiz antrat.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Klaus Stöber aus dem Wartburgkreis hatte vor der Wahl in diesem Zusammenhang wort- und lautstark von einer "Reisegruppe Kandidatentourismus der AfD Thüringen" gesprochen. Stöber bezog sich in seinen sehr kritisch formulierten Wortmeldungen auch auf Robert Teske, den Büroleiter von Björn Höcke, der erfolglos im Kyffhäuserkreis angetreten war. In einem bald wieder gelöschten Facebook-Post, der MDR INVESTIGATIV vorliegt, hatte Stöber sogar kurzzeitig zur Nicht-Wahl von Co-Landessprecher Stefan Möller aufgerufen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Kandidaten zweitrangig

Darüber hinaus zeigen die Wahlergebnisse: Mancherorts wirkt es, als würden die Wähler vor allem der Partei AfD ihre Stimmen geben. Die konkreten Kandidaten scheinen dabei zweitrangig zu sein. Beispiel Jürgen Treutler, der als Direktkandidat in Sonneberg gewonnen hat: Der Rentner war bisher politisch kaum in Erscheinung getreten. Bekannt wurde er, weil er in Südthüringen bei der vergangenen Bundestagswahl von der AfD gegen den umstrittenen Ex-Verfassungsschützer und CDU-Kandidaten Hans-Georg Maaßen ins Rennen geschickt wurde. Ein anderes Mal wurde über Treutler gesprochen, weil der Sonnberger Landrat, der ebenfalls der AfD angehört, im Landtagswahlkampf zu dessen Wahl aufgerufen hatte. Landräte sind eigentlich zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet.