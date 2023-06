Das gescheiterte Anti-Mafia-Verfahren Fido in Thüringen wirft weitere Fragen auf. In einer Sitzung des Mafia-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag wurde am Dienstag bekannt, dass die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft 2002 offenbar den Einsatz eines verdeckten Ermittlers des Bundeskriminalamtes in Italien verhindert hatte. Er und weitere verdeckte Ermittler waren damals in eine Gruppe vom mutmaßlichen Mitgliedern der Mafia-Organisation 'Ndrangheta und deren Umfeld eingeschleust worden.