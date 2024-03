Der FC Carl Zeiss Jena (7.) kann mit breiter Brust ins Thüringen-Derby gegen den Erzrivalen am Samstag gehen. Aus den vergangenen vier Spielen holte die Mannschaft von Cheftrainer Henning Bürger zehn von zwölf möglichen Punkten, darunter der 5:1-Knaller bei Viktoria Berlin am vergangenen Wochenende, und sorgte damit für ziemlich ruhiges Fahrwasser im Paradies.

Die Zufriedenheit bei Rot-Weiß Erfurt (8.) hält sich aktuell hingegen in Grenzen. Seit fünf Spielen wartet die Truppe von Trainer Fabian Gerber auf einen Sieg. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Aufsteiger Eilenburg, doch auch der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit konnte die RWE-Fans nicht wirklich besänftigen. Das wurde nach Abpfiff in der Kurve deutlich. Und die Message der Fans ist klar: Ein Sieg gegen den FC Carl Zeiss muss her.