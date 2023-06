Kriminalpolizei ermittelt Kind stirbt bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Apolda

Bei einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda ist am Sonntagmorgen ein Kind ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden verletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.