Die Polizei hat am Mittwochmorgen das Gelände der Ulrich-von-Hutten-Schule in Erfurt abgeriegelt. Eine Sprecherin der Polizei sagte, es habe eine Drohung gegeben. Offenbar hatte ein Unbekannter in der Schule angerufen und eine Straftat angedroht. Detaillierter wollte sich die Polizeisprecherin vorerst nicht äußern.