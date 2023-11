Bildrechte: MDR/Peter Kaliner

Geschäfte geschlossen Polizeieinsatz: Anger in Erfurt teilweise gesperrt

03. November 2023, 16:01 Uhr

In Erfurt hat die Polizei am Freitag Teile des Angers gesperrt. Auch Geschäfte und die Post am zentralen Platz waren betroffen. Im Straßenbahnverkehr kam es zu Verspätungen und Umleitungen.