Zu wenig Geld für neue Bäume

Wegen dieser Ziele, die nicht immer in Einklang zu bringen sind, ist die Stadt Erfurt nach eigenen Erhebungen mittlerweile gut 10.000 Bäume im Rückstand bei den Ersatzpflanzungen, die aufgrund eigener Fällungen notwendig wären. Zudem gebe es zu wenig Personal, um die komplizierten Baumpflanzungen ordentlich zu planen.

Hier hakt Christine Beckert ein, die für die Bürgerinitiative "Stadtbäume statt Leerräume" spricht. Das eingeplante Budget für Ersatzpflanzungen in der Stadt sei viel zu niedrig und müsse vervielfacht werden, denn letztlich koste die Pflanzung eines Stadtbaums einen mittleren vierstelligen Betrag - vor allem in den ersten fünf Jahren müsse er schließlich auch intensiv gepflegt werden, um zu überleben. "Bei denen, die in Erfurt an entscheidender Stelle sitzen, da ist das Bewusstsein dafür noch nicht angekommen", sagt Beckert.

Christine Beckert im Hirschgarten. Hinter ihr die Baustelle für das neue Parkhaus. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

In anderen Thüringer Städten gibt es durchaus ähnliche Tendenzen. Auf MDR-THÜRINGEN-Anfrage schickten Jena, Gera, Weimar und Gotha ebenfalls eine Reihe von Zahlen zu Baumfällungen und Neupflanzungen. In der Mehrzahl der Fälle ist die Zahl der Fällungen größer - lediglich das Baumbudget der Stadt Gera im Jahr 2021 weist eine positive Bilanz auf.

Wobei die Stadt Jena darauf hinweist, dass zum Beispiel Neupflanzungen, die nicht als Ersatz für gefällte Bäume hinzukommen, in der Statistik nicht erfasst würden. Zudem wissen die Städte in der Regel nicht genau, wie die Bilanz in den städtischen Wäldern aussieht, weil hier einzelne Bäume nicht erfasst werden.