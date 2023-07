Am Wochenende spielt der Regionalligist Rot-Weiß Erfurt gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Der deutsche Vizemeister kommt am 22. Juli für ein Freundschaftsspiel in Thüringens Landeshauptstadt. Wegen der Testpartie rechnet die Stadtverwaltung mit sehr vielen Besuchern und regelt deshalb den Verkehr rund um das Stadion neu. Ab 11 Uhr am Samstag gilt für die umliegenden Wohngebiete ein Verkehrsverbot, dort dürfen dann nur noch Anlieger mit ihren Autos unterwegs sein.