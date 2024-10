Logistiker versorgen die Truppe

Das Logistikkommando ist für die Versorgung der Truppe mit Material, Munition, Treibstoff, Lebensmitteln und den Transport von Technik in die Einsatzgebiete zuständig. Ihm unterstehen bundesweit Logistikeinheiten, aber auch Munitions- und Treibstoffdepots und Bundeswehr-Fahrschulen. Am Sitz des Kommandos in der Erfurter Löberfeld-Kaserne sind rund 750 Soldaten und Zivilangestellte tätig. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Funke: Neue Herausforderungen für die Logistik

In seiner Abschiedsrede würdigte der scheidende Kommandeur Funke die Professionalität und den Leistungswillen der Soldaten und Zivilangestellten des Kommandos und seiner unterstellten Einheiten - ob als Transporteure, Instandsetzer, Spezialpioniere, als Disponenten, Ausbilder oder Rechtsberaterin. Das Kommando habe sich in der Praxis nachhaltig bewährt, sagte Funke. Als Beispiele nannte er die Unterstützung der Nato-Eingreiftruppe NRF, die Organisation der Bundeswehr-Abzüge aus Afghanistan und Mali und die Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland.

Funke sagte weiter, die neue sicherheitspolitische Lage seit dem zweiten völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine stelle die Logistik vor neue Herausforderungen. Deutschland müsse sich mit seiner Bundeswehr wieder Gedanken über Kriegstüchtigkeit machen. Eine leistungsfähige Logistik sei "wesentlicher Bestandteil einer glaubwürdigen Abschreckung" gegenüber möglichen Aggressoren. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Neuer Chef diente schon einmal in Erfurt

Der neue Kommandeur Deuer war zuletzt im Verteidigungsministerium tätig. Er kennt das Logistikkommando in Erfurt aus einer Zeit als dessen Stabschef in den Jahren 2017 und 2018. Sein Vorgänger Gerald Funke übernimmt die Führung des Unterstützungskommandos der Bundeswehr in Bonn. Dieses wird im Zuge der Strukturreform der Bundeswehr neu aufgebaut und ist für die Unterstützung der kämpfenden Truppe zuständig. Dazu gehören Logistik, Sanitätswesen, ABC-Abwehrtruppe, die Feldjäger, Truppenübungsplätze und die zivil-militärische Zusammenarbeit. Es soll am 1. April 2025 seinen Dienst aufnehmen. Das Logistikkommando in Erfurt wird diesem neuen Unterstützungskommando dann unterstellt sein.