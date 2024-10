Regisseurin Chiara Fleischhacker hat den First Steps Award für ihren Film "Vena" gewonnen.

Die in Erfurt lebende Filmemacherin konfrontiert ihr Publikum mit einer "kaum aushaltbaren Realität."

Auch die Kameraarbeit an "Vena" wurde ausgezeichnet.

Die Erfurter Regisseurin Chiara Fleischhacker ist mit dem renommierten Nachwuchspreis "First Steps" ausgezeichnet worden. Sie erhielt den mit 20.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie bester abendfüllender Spielfilm für ihren Film "Vena". Der Wettbewerb "First Steps" prämiert Abschlussfilme von Filmschulen in deutschsprachigen Ländern und gilt als eine der wichtigsten Nachwuchsauszeichnungen der deutschen Filmbranche. Die Preisverleihung fand am Montag in Berlin statt.

Bildrechte: First Steps Award 2024/Eventpress

Regisseurin lebt in Erfurt

Der Spielfilm "Vena" erzählt von einer jungen, drogenabhängigen Frau, die ungeplant schwanger wird und ins Gefängnis muss. Die Jury lobte, dass es der Regisseurin gelinge, "diese Welt ohne Sozialkitsch und unvoreingenommen nahe zu bringen." Obwohl die Figuren nicht auf den ersten Blick sympathisch seien, leide man mit ihnen und werde mit "kaum aushaltbarer Realität konfrontiert". Der Film würde dem Publikum Haltung abverlangen. "Kino einer starken Stimme, die Vertrauen und künstlerische Vision auf eine außerordentliche Weise kombiniert", hieß es in der Begründung.

Bildrechte: Neue Bioskop Film, Foto: Lisa Jilg

Die 1993 in Kassel geborene Fleischhacker wuchs in Erfurt auf und studierte ab 2015 an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie und Dokumentarfilm. "Vena" ist ihr Abschlussfilm. Die 31-Jährige lebt in Erfurt. Über die Arbeit an ihrem Film sagte sie bei der Preisverleihung in Berlin: "Wir haben sämtliche Herausforderungen mitgenommen. Ich hatte zeitgleich zur Idee von ,Vena' meine Tochter geboren und bin mittlerweile alleinerziehend. Die Branche hat das sicherlich nicht vorgesehen." In ihrer Dankesrede sprach sie sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Filmbranche aus.

Kino einer starken Stimme, die Vertrauen und künstlerische Vision auf eine außerordentliche Weise kombiniert. Jury First Steps Award

Regie- und Kameraarbeit erhalten First Steps Award

Neben Fleischhackers Regiearbeit wurde auch die Kameraarbeit an "Vena" bei den First Steps Awards geehrt. Die Kamerafrau Lisa Jilg erhielt dafür den Michael-Ballhaus-Preis. Prämiert wurde auch der Dokumentarfilm "The Girls Who Ride Dragons" von Peyman Ghalambor. Der Götz-George-Nachwuchspreis ging an Julia Windischbauer für ihre Darstellung in "Sonnenplätze" (Regie: Aaron Arens).

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Der Nachwuchspreis First Steps wird seit 1999 verliehen. Er gilt als renommiertester Preis für Abschlussfilme aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist mit insgesamt 132.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird in neun Kategorien vergeben. Zu den Veranstaltern gehören etwa die Deutsche Filmakademie, ARD und mehrere Unternehmen.