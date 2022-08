Er wühlt in allen Kisten und findet: keine. Selbst die Samen der berühmten Erfurter Puffbohnen hat der Erfurter Gemüse-Gärtner Lars Fischer aktuell nicht in Sack und Tüten. "Alles weg, mein Bruder hat die vermutlich auch aus Frust gleich entsorgt", sagt er. Erstmals seit Jahrzehnten konnte der Familienbetrieb in Erfurt-Dittelstedt in dieser Saison keine Puffbohnen verkaufen. "Was wir vom Feld geholt haben, war schon so welk und sah aus, als ob die Bohne seit Wochen in der Kiste lag. Das war nicht zu verkaufen."