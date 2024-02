Nach einem sexuellen Übergriff auf ein Grundschulkind in Erfurt ist Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mit. Die Behörde ermittelt demnach wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und versuchter Nötigung und gab weitere Details zum Tathergang bekannt.

Dem 51 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, am Dienstag voriger Woche in der Johannesstraße ein sieben Jahre altes Mädchen zunächst an den Händen gepackt zu haben. Der Mann versuchte das Kind demnach in eine bestimmte Richtung zu ziehen und küsste es dann lange und intensiv auf den Mund. Erst als eine Passantin einschritt, soll er von dem Kind abgelassen haben.