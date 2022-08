In diesem Zusammenhang wurde diskutiert, das Alter der Strafmündigkeit herabzusetzen. Was halten Sie davon?

Prof. Dr. Elisa Marie Hoven ist Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht. Bildrechte: Prof. Dr. Elisa Marie Hoven

Darüber kann und sollte man sprechen, allerdings möglichst nicht im Lichte eines so dramatischen Einzelfalls. Da ist man nicht sachlich genug. Aber natürlich muss man die Frage thematisieren, ob nicht auch ein zwölf oder 13-jähriges Kind das Unrecht einer schweren Tat wie Mord oder Vergewaltigung einsehen kann. Hier sollten wir uns noch stärker mit den Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie beschäftigen.



Noch wichtiger als die Anwendung des klassischen Strafrechts finde ich, dass in solchen Fällen staatlich interveniert wird. Wichtiger als eine Vergeltung der Tat ist zudem, diesen offensichtlichen Fehlentwicklungen bei dem Kind etwas entgegenzusetzen. Bloße Angebote an die Familien, die dann häufig nicht wahrgenommen werden, reichen in solchen Fällen nicht aus.