Es bewegt sich etwas in der Erfurter Museumslandschaft. Aus dem Stadtmuseum und dem Museum für Thüringer Volkskunde soll ein Kulturhistorisches Museum entstehen. Einen Neubau gibt es allerdings nicht, es soll dezentral aufgestellt sein, heißt es bei der ersten öffentlichen Vorstellung in der Erfurter Zentralheize am 7. November.