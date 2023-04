Ein Maskierter hat bei einer Abi-Abschlussfeier am Erfurter Gutenberg-Gymnasium einen großen Polizeieinsatz ausgelöst - nur wenige Tage vor dem Jahrestag des Amoklaufs. Der 18-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittwoch mit komplett schwarzer Kleidung, Sturmhaube und schwarzer Plastikmaske in der Schule aufgetaucht. Eine Lehrerin rief daraufhin die Polizei. Die rückte mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen an; auch ein Hubschrauber, der gerade in der Luft war, wurde vorsorglich in den Bereich geschickt.