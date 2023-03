Denn es kann zum Beispiel sein, dass mehrere übergroße Autos oder rücksichtslose Autofahrer mehr als eine Parklücke brauchen - und wenn nur an der Ein- und Ausfahrt gezählt wird, stimmt natürlich die Zahl der freien Plätze nicht mit der Wirklichkeit überein.

Hilfe per Knopfdruck oder Telefon

Im Ergebnis fahren immer wieder Autos rein und finden keinen Platz. Moderne Garagen in Deutschland sind zudem meistens mit einer rund um die Uhr besetzten Leitzentrale des Betreibers verbunden und der Kollege dort sieht das Dilemma und kann die Leute auch direkt wieder rauslassen, wenn komische Situationen entstanden sind.

Am Theaterplatz in Erfurt fehlt dieser "Verbindungsknopf" an der Schranke noch, dort ist nur eine Handynummer hinterlegt. Die Technik wird aber in den nächsten Wochen erneuert, dann gibt es erstens die Verbindung zur Leitzentrale und zweitens wird man auch mit Karte bezahlen können und nicht nur mit Bargeld. 100 Autos finden im Parkhaus am Erfurter Theater Platz. Sind alle Plätze belegt, zeigt eine Anzeige dies aktuell nicht korrekt an. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

20 Minuten Zeit zum Rausfahren aus dem Parkhaus

Bis das Problem mit der defekten Anzeige gelöst ist, wird es eine Durchfahrtskarenz von 20 Minuten geben am Theaterplatz. Das heißt: Auch wenn es am Wochenende bzw. bei Veranstaltungen zu Staus kommen sollte wegen der defekten Anzeige, können alle erfolglosen Parkplatzsucher kostenlos ausfahren, ohne aussteigen oder gar bezahlen zu müssen. Einfach den Coin an der Schranke einwerfen und die Schranke sollte aufgehen. Wenn nicht, die dort angeschriebene Handynummer anrufen.

Wann wird die Anzeige repariert?

Die Anzeige oben an der Straße ist irreparabel kaputt, das sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft City Parking Josef Solnier MDR THÜRINGEN. Eine neue Anzeige ist bestellt, Lieferzeit: zwei bis drei Wochen. So lange weist ein Schild darauf hin, dass das Einfahren ein Glücksspiel ist, man aber auch kostenlos wieder ausfahren kann, wenn man eben kein Glück hatte. Das nützt aber all jenen nichts, die in den vergangenen Wochen je nach Wartezeit für die Befreiung aus der in der Erfurter Unterwelt 1,50 bis 3,00 Euro bezahlt haben. Doch Josef Solnier möchte zufriedene Kunden in seinen Parkhäusern und bietet den Betroffenen eine Kostenerstattung an.