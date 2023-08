Die Verteidiger zeigten sich nach dem Plädoyer erschüttert. Bis zuletzt hatten sie das Gericht mit Anträgen überhäuft, so dass die Verlesung des Plädoyers sich immer weiter verschob. Nun wird für die Strafkammer die Zeit knapp. In der nächsten Woche dürfen die Verteidiger ihre Erklärungen abgeben. Bis zum Ende der kommenden Woche muss eigentlich das Urteil fallen, weil nicht mehr Verhandlungstage eingeplant wurden.

Die "Bruderschaft Thüringen" hatte sich 2015 in Ballstädt bei Gotha gegründet. Die rockerähnliche Bande spezialisierte sich zuerst auf die Organisation und Absicherung von Rechtsrock-Konzerten. Als die rechtsextremen Festivals wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich waren, sollen die Chefs der "Turonen" auf den Drogenhandel ausgewichen sein. Dabei knüpften sie offenbar problemlos an die hochkriminellen Drogenmilieus in Thüringen an. Mittlerweile müssen sich auch zwei weiter führende Neonazi-Rocker am Landgericht Gera verantworten.