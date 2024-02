Noch bevor er offiziell vereidigt wird, kommt der erste große Schlag für den jungen Bürgermeister: Das Etikettenunternehmen "All4Labels" schließt in diesem voraussichtlich sein Werk in Gebesee . Rund 200 Mitarbeiter sind betroffen. Nach diesem Schock muss sich der engagierte Lukas Rothe auch mit dem Sanierungsstau im Ort beschäftigen. Fast überall fehle Geld, bemerkte der 39-Jährige. Schnell habe er lernen müssen, dass viele seiner Ideen nicht so einfach umsetzbar sind, wie er es sich gewünscht hat.

Lukas Rothe ist eher schüchtern. Er wirkt wie das absolute Gegenteil einer Person, die sich nach Macht und Einfluss sehnt. "Manche Menschen streben da ja richtig hin", sagt er, "Doch ich bin ehrlich gesagt jemand, der lieber im Hintergrund ist. Ganz vorne zu stehen, ist überhaupt nicht meins". Die Gebeseer aber schätzen genau das an ihm. Er sei genau der Richtige für den Job, weil er den Ort liebe und allen Menschen mit dem gleichen Respekt begegne, heißt es in Gebesee.

Wie die meisten Bürgermeister kleinerer Ortschaften arbeitet Lukas Rothe komplett ehrenamtlich. Dass sich im ländlichen Raum aus diesem Grund nur schwer Kandidaten für den Posten finden, ist laut Gemeinde- und Städtebund keine neue Erscheinung. Auch, dass die Einwohner sich zusammentun und einen Wunschkandidaten wählen, sei nicht unüblich, sagt Verbandsgeschäftsführer Carsten Rieder. "Wir sehen es als unsere Hauptaufgabe an, diese Bürgermeister so gut es geht in sämtlichen Lagen zu unterstützen und zu beraten". Mit Lukas Rothe stehe er in Kontakt. Für das Engagement des jungen Mannes habe Carsten Rieder größten Respekt.