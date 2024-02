Seit fünf Jahren wird jedes Jahr zur Faschingszeit eine neue Sorte kreiert in der Bäckerei Bergmann in Frömmstedt im Landkreis Sömmerda. Das Besondere: Die Kunden können mitentscheiden, welche es sein soll. Abgestimmt wird im Internet und sobald der Sieger feststeht, machen sich die Experten in der Bäckerei an die Arbeit.