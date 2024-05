In der Stadt Sömmerda entscheidet sich in der Stichwahl in zwei Wochen, wer neuer Bürgermeister wird. Der amtierende Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) holte 42,1 Prozent der Stimmen und muss gegen Bastian Wulf (CDU) in die Stichwahl. Wulf bekam 28,7 Prozent der abgegebenen Stimmen.