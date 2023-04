Einige Anwohner sind mit den Nerven am Ende. Seit etwa einem Jahr treffen sich ihren Berichten zufolge abends junge Menschen auf dem Beethovenplatz am Park an der Ilm in Weimar. Das allein wäre kein Problem, so der Tenor. Wenn es beim Miteinander reden bleiben würde. Einige Grüppchen allerdings ließen laute Musik über große oder kleine Boxen laufen und würden sich teilweise darüber anschreien.